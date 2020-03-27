Ранена мирная жительница: НВФ обстреляли прифронтовую Авдеевку

Незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, сегодня НВФ из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя женщина получила пулевое ранение в ногу.

Пожилую женщину доставили в городскую больницу, ей оказана квалифицированная помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.