В Украине больше всего заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 49 лет

Почти 38% тех, кто заразился коронавирусом в Украине, – люди в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом во время брифинга заявил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает сегодня, 27 марта, пресс-служба МОЗ.

По данным Центра общественного здоровья по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

По словам Виктора Ляшко, согласно анализу по возрастным группам больше заболели коронавирусом (почти 38%) люди в возрасте от 30 до 49 лет, от 18 до 29 лет – 17% больных, 50-65 лет – 30%, 65+ лет – 6%. «Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации», – отметил замминистра.

В то же время Виктор Ляшко отметил, что ограничения мобильности и контактов, а также самоизоляция – это единственное профилактическое мероприятие сегодня, которое поможет сохранить как свою жизнь и здоровье, так и помочь системе здравоохранения. «Мы должны выполнять прописанные рекомендации, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции в Украине», – подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, что согласно подсчетам, которые провели в Донецкой области, лечение больных COVID-19 в средне-тяжелом состоянии в сутки обходится бюджету в 1300-1500 грн. Препаратов для лечения таких пациентов в больницах региона достаточно.