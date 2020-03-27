Большой бизнес Донетчины присоединится к борьбе с коронавирусом: Чем будут помогать

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко провел встречу с представителями крупного бизнеса области, во время которой были рассмотрены вопросы консолидации усилий для недопущения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба областной администрации.

По его словам, сейчас определено пять направлений, по которым бизнес будет оказывать помощь области.

«Мы определили потребности области при максимально негативном развитии ситуации. Перечень необходимых средств будет направлен меценатам, и уже они определят, какую часть потребностей покроют, с учетом того, что уже будет приобретено средствами областного и государственного бюджетов. Прежде всего, мы должны обеспечить медицинских работников, они непосредственно будут контактировать с больными и возьмут на себя основной удар. Конечно, область готовилась к противодействию пандемии, и для этого были перенаправлены средства из других программ. Сейчас мы имеем общую проблему, и помощь бизнеса именно сейчас очень кстати. Поэтому я выражаю благодарность от себя лично и от Донецкой облгосадминистрации всем, кто откликнулся на просьбу о помощи», – заявил Павел Кириленко.

«Областная власть берет на себя обязательства по размещению людей на обсервацию и большинство основных вопросов по обеспечению деятельности медицинских учреждений. В то же время, есть потребность в средствах индивидуальной защиты, антисептиках, медицинском оборудовании и тому подобное. Совместно мы определим что именно должно быть приобретено для того, чтобы система здравоохранения могла работать максимально эффективно», – подчеркнул он.

Кириленко отметил, что сейчас к сотрудничеству присоединились благотворительные фонды и промышленные предприятия северной части области и Мариуполя, однако в дальнейшем и другие предприятия по желанию смогут приобщиться к работе по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщалось ранее, на Донетчине создан областной волонтерский центр для помощи на период эпидемии.