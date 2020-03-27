Военных на Донбассе массово не будут тестировать на коронавирус

Массового тестирования военных, которые несут службу на Донбассе, не будет. Об этом в сообщил начальник пресс-центра Объединенных Сил Павел Ковальчук в эфире « Громадського радіо ».

Проверяют только тех, кто имеет больше контактов с другими, добавил Ковальчук. «Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности должны иметь больше контактов с другими людьми, то есть речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военные, которые несут службу на блокпостах. По состоянию на вчера уже было сделано около 130 таких тестов и тестирование продолжается», – сообщил Ковальчук.

Отметим, по состоянию на 12:00 27 марта случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировали.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.