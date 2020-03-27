RU
Все новости

Украина никогда не будет вносить в Конституцию особый статус Донбасса, – Резников

27.03.20 20:05
Алексей Резников / Фото из открытых источников
Алексей Резников / Фото из открытых источников

Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции страны и не ведет соответствующих переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «РБК – Украина».

Он отметил, что представители Российской Федерации в ТКГ пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече. «Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки из прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Украины Владимир Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит снова, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ», – сказал Резников.

По его словам, россияне в контактной группе также пытаются изменить свой статус в минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг «внутреннего конфликта». Однако, Украина не отступает от дефиниции «международный военный конфликт».

«Российская сторона играет в игру "мы здесь вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть – "внутренний конфликт на юго-востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочитать январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", – подчеркнул Алексей Резников.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк