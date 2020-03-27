Случаев инфицирования коронавирусом в зоне ООС нет, – штаб

На сегодняшний день случаев заболевания в результате инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Также в штабе напомнили, что военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме «Желтый», который введен 28 октября 2019 года.

Как сообщалось ранее, массового тестирования военных, которые несут службу на Донбассе, не будет.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.