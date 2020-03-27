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Экономисты подсчитали, сколько ВВП теряют страны за месяц карантина

27.03.20 19:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Организация экономического сотрудничества и развития* выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП. Такие расчеты привели в материалах, подготовленных организацией к виртуальному саммиту «большой двадцатки» (G20), который состоялся 26 марта, пишет «Сегодня.ua».

По оценкам организации, сдерживающие меры напрямую повлияют на сектора экономики, составляющие до одной трети ВВП. Например, туристический бизнес из-за карантина может сократиться на 70%.

Там полагают, что избежать рецессии во многих странах не удастся, однако при этом все равно пандемию сдерживать необходимо.

Напомним, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней: до 24 апреля 2020 года.

* – Прим. – Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация, объединяющая наиболее экономически развитые страны мира – большинство государств Европейского Союза, США, Австралию, Корею, Японию и другие. Штаб-квартира расположена в Париже (Франция). Она была создана 30 сентября 1961. Договор заключен с целью координации экономической политики стран-членов ОЭСР и оказания помощи развивающимся странам.

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