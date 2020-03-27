Ситуация на КПВВ: Сколько людей смогли пересечь линию разграничения

За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехал один человек. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Также отмечается, что в обратном направлении линию соприкосновения пересекли 12 человек.

В пропуске через линию разграничения по разным причинам было отказано 6 лицам.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

С разъяснением относительно пересечения КПВВ в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года можно ознакомиться здесь.