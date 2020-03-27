RU
Все новости

На время карантина: Кабмин подготовил рекомендации для жителей многоэтажек

27.03.20 19:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинские власти продолжают бороться с распространением коронавируса. Министерство развития громад и территорий обнародовало список рекомендаций жителям многоквартирных домов на время карантина, пишет «Сегодня.ua».

В частности, рекомендуют следующее:

  • выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;
  • за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;
  • заказывайте продукты и лекарства онлайн;
  • максимально избегайте скопления людей;
  • держите дистанцию между людьми 1,5 метра;
  • старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;
  • ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;
  • на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т. д.);
  • избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
  • пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве;
  • не пользуйтесь детскими площадками;
  • дезинфицируйте личные вещи.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк