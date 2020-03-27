На время карантина: Кабмин подготовил рекомендации для жителей многоэтажек

Украинские власти продолжают бороться с распространением коронавируса. Министерство развития громад и территорий обнародовало список рекомендаций жителям многоквартирных домов на время карантина, пишет « Сегодня.ua ».

В частности, рекомендуют следующее:

выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;

за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;

заказывайте продукты и лекарства онлайн;

максимально избегайте скопления людей;

держите дистанцию между людьми 1,5 метра;

старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;

ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;

на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т. д.);

избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток

пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве;

не пользуйтесь детскими площадками;

дезинфицируйте личные вещи.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.