В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом мужчины

В Мариуполе состояние заболевшего коронавирусом COVID-19 мужчины удовлетворительное, он находится на лечении. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на данные Донецкого областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«На данный момент в Мариуполе зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Мужчина находится на лечении. Его состояние удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации областного лабораторного центра, заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в городе ниже эпидпорога. На 27 марта зарегистрированы 41 случай пневмоний и 7 тяжелых случаев ОРВИ.

«На текущей недели в Мариуполе зарегистрировано 7 случаев заболеваемости гриппом, 1 964 случая острых респираторно-вирусных заболеваний. Это ниже на 7% предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 12,8%», – сообщили медики.

Отмечается, что уровень заболеваемости среди детей снизился на 38%, в том числе среди школьников на 39,7%. Удельный вес заболевших детей составил всего 30,3%.

Также, заболеваемость взрослого населения выросла в целом на 18,9%. Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в Левобережном районе.

Напомним, в Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 был зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта.