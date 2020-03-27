Потерявшим работу из-за карантина упростят порядок оформления субсидий

Кабинет Министров Украины упростил порядок предоставления субсидий для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные. О принятии соответствующего постановления сообщает сегодня, 27 марта, пресс-служба Кабмина.

«Мы сейчас усиливаем направление программы жилищных субсидий в условиях карантина – делаем все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям», – сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Также правительство компенсирует получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн в период карантина. Это сделано в связи с тем, что сейчас граждане чаще находятся дома и соответственно потребляют больше коммунальных услуг.

Напомним, что все, кто имеют право на субсидию, могут оформить ее онлайн. Для этого необходимо перейти на сайт Минсоцполитики (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID, заполнить заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах.

На почту должно прийти уведомление о регистрации обращения. Но если этого не произошло в течение суток, рекомендуется заполнить заявление повторно. Решение о предоставлении помощи должно поступить в течение нескольких недель после регистрации обращения.

Субсидии назначаются до конца отопительного сезона. Чтобы продолжить получать субсидию в следующем периоде, гражданам не нужно обращаться в органы социальной защиты, ведь в этом году они назначают ее самостоятельно. «Субсидия – это одна из неотложных услуг, от которых зависит материальное состояние граждан. В условиях карантина важно, чтобы граждане могли оставаться дома, избежать лишнего риска и оформить услугу дистанционно. Продолжаем готовить новые услуги онлайн, чтобы и после карантина люди не тратили свое время на очереди и бюрократию», – прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что украинские власти продолжают бороться с распространением коронавируса. Министерство развития громад и территорий обнародовало список рекомендаций жителям многоквартирных домов на время карантина.