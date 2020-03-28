В Мариуполе едва не убили человека, заподозрив его в краже

В Мариуполе злоумышленник заподозрил местного жителя в краже и набросился на него с побоями. Нанеся потерпевшему тяжкие травмы, убежал. Меньше чем за часа его нашли и задержали полицейские. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

26 марта полиции поступило сообщение о госпитализации 30-летнего мужчины с тяжелыми травмами. Полицейские, опросив потерпевшего и его знакомых, установили и за короткое время задержали нападавшего.

Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 43-летний местный житель.

По словам злоумышленника, он набросился с побоями на потерпевшего за то, что тот присвоил его личные вещи. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются полные обстоятельства.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.