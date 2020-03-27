В Луганской области еще у четырех человек подозревают коронавирус

В Рубежном (Луганская обл.) по состоянию на сегодня, 27 марта, в инфекционном отделении центральной городской больницы находятся на лечении 5 пациентов. Об этом сообщил директор медучреждения Эдуард Кравченко, пишет «Трибун».

Так, у одного пациента подтверждено заболевание COVID-19, состояние его здоровья в настоящее время – средней степени тяжести.

Двое – больны пневмонией, с подозрением на COVID-19, еще двое – больны острым респираторным заболеванием, также с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что пациентов с тяжелым течением заболевания – нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области 25 марта был зафиксирован первый случай заражения новым коронавируса – у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина».