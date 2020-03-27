Советы врача – по телефону: Как поступить жителям Донетчины с недостатками слуха (Видео)

На Донетчине из-за карантинных ограничений больным с обычной простудой советуют оставаться дома, а с врачом консультироваться по телефону. Однако, проблемы возникли у людей, которые имеют недостатки слуха и советы медиков не слышат.

Как рассказала сурдопереводчик из Мариуполя Ульяна Шумило, она часто общается с людьми, имеющими недостатки слуха. Уверяет, что им крайне трудно получить советы от врача в дистанционном режиме. С подобными трудностями столкнулась знакомая Ульяны.

«Она глухонемая, заболела, но у нее нет возможности вызвать врача по телефону. Написала смс-сообщение. Ближе к вечеру врач пишет, что, мол, я не могу обслужить вас по телефону в виде смс-сообщений, потому что вы не одна – вас много, и мне надо всех обслужить. Поэтому просите кого-то другого чтобы позвонили», – рассказала Ульяна.

В Краматорске люди с недостатками слуха тоже иногда страдают из-за равнодушия медиков. «Был случай – мне было очень плохо. Попросила соседку, она позвонила и вызвали скорую. А связаться с семейным врачом, к сожалению, нет возможности. Написала сообщение, но ответа не поступило. Я знаю, что врач не хотела читать сообщения: только разговор по телефону. У неслышащих людей трудная ситуация», – делится жительница Краматорска Анна Зайцева.

Во время пандемии коронавируса телефон стал главным средством общения врача и пациента. Поэтому, как обещают медики, отныне смс-сообщениям будут уделять такое же внимание, как и звонкам.

«Это вполне реально. Доктор также в смс-сообщении может задать какой-то вопрос и дать совет человеку. При необходимости, после наводящие вопросов, доктор пойдет на прием на дом», – отметила заместитель главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Краматорска Наталья Католикова.

Кроме того, в больнице города выделили кабинет с отдельным входом для людей с температурой, где пациентов принимают без предварительной записи в регистратуре. Медики обеспечены средствами личной защиты и всем необходимым для осмотра.

В том случае, когда у человека не обнаружат симптомов коронавируса, следующий визит назначат к семейному врачу. А если есть подозрение на COVID-19 – пациента немедленно госпитализируют в инфекционное отделение.

Источник: ТК «Донбасс»