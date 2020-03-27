НБУ рекомендовал банкам реструктуризировать кредиты заемщиков, потерявших доход

Национальный банк Украины направил банкам письмо с рядом рекомендаций для работы с заемщиками, которые потеряли доход из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно утвержденным правилам, кредиты, которые будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта.

Согласно рекомендациям НБУ, реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые испытали финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, и не способны своевременно обслуживать кредиты

Инициировать реструктуризацию кредитов могут как банки, так и их клиенты. Банки получают от клиентов-юридических лиц подтверждения фактов существенного временного снижения доходов или же прекращения работы, отметили в НБУ.

Физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно. Банк самостоятельно определяет порядок предоставления/оформления документов для проведения реструктуризации, отдавая предпочтение использованию дистанционных каналов коммуникаций.

Согласно рекомендациям НБУ, реструктуризация кредитов среднему и крупному бизнесу должна рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий в текущем экономическом кризисе и перспектив их восстановления.

«Учитывая ожидаемые среднесрочные экономические последствия ограничительных мер, предлагаем при реструктуризациях базироваться на предположении, что восстановление платежеспособности клиентов, которые попали в затруднительное финансовое положение, произойдет не ранее 3-го квартала 2020 года», – говорится в сообщении.

Банки не должны ухудшать условия по кредитам по результатам реструктуризации. Реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны требовать от клиентов никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризаций, необходимость которых вызвана обстоятельствами пандемии.