Обещали в марте: Почему роженицам Донбасса так и не выдают «беби-боксы» и компенсации (Видео)

В марте на Донбассе планировали начать выдачу «бэби-боксов» роженицам. А семьям, в которых дети уже подросли, – по 5 тыс. грн компенсации. Однако, снова отложили на неопределенное время.

Так, по словам жительницы Краматорска Людмилы, которая недавно стала бабушкой новорожденного малыша, младенцу все необходимое покупали сами. Хотя в Украине пеленки и подгузники роженицам уже 2 года дарит государство.

«К сожалению, бейби-боксы так и не получили. Почему обделили Донецкую области – непонятно», – делится женщина.

Пакеты малыша в Донецкой области должны были начать раздавать в марте. Но никаких бейби-боксов никто так и не получил. «Областной перинатальный центр города Краматорска в настоящее время "пакеты малыша" не получал. Информации об их поступлении не было», – отметила старший акушер родильного отделения Ирина Тарасюк.

Матерям, родившим в период с сентября 2018 года по настоящее время, и дети которых давно выросли из пеленок – помощь обещали монетизировать. В расчете – 5 тыс. грн за один «бэби-бокс». Однако, и в этом случае ситуация затянулась.

Как рассказала жительница Краматорска Дарья, ее дочери полгода, но еще не получили ни копейки. «Обидно, что все получают, а мы нет. Но в принципе, компенсируют – хорошо. Нет – …», – говорит Дарья.

В обладминистрации Донетчины отмечают, что область не получала пакеты для малышей, потому что в системе закупок обнаружили коррупционную составляющую. Сейчас все документы для компенсаций, а также получения «бэби-боксов» департаментом соцзащиты разработали. Однако теперь возникла новая преграда – документы должно согласовать профильное министерство.

«Вы знаете, что изменился состав министерства, изменился состав Кабмина и согласно решению, относительно механизма предоставления компенсаций, приходится ждать немного дольше. То есть, вопрос этот сейчас завис на уровне министерства. То же касается пока и самих пакетов», – пояснила пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.

Деньги на выплату компенсаций в бюджете области заложены. Осталось только их дождаться. Но сколько ждать – неизвестно.

Источник: ТК «Донбасс»