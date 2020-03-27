Зеленский рассказал, что нужно сделать, чтобы получить кредит МВФ

Международный валютный Фонд требует принятия законов о банках и о рынке земли. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции «Слуга народа», передает РБК-Украина.

По его словам, Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 8 млрд долларов.

«У нас ежедневно идут переговоры с МВФ. Мы договорились об увеличении программы. Мы с МВФ, с ЕБРР, с Евросоюзом и с некоторыми странами. Сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Условия МВФ это два закона: закон о банках и закон о земле. Мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем, мы уменьшили концентрацию», – заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина может получить средства от ЕБРР и Всемирного банка.

«Если дальше в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 миллиардов долларов США. Дальше разговариваем и нас обязательно поддерживает Азербайджан... Проговорили и ждем ответа от премьер-министра Канады.. Мы понимаем, что мировой кризис, но нам очень важно сейчас это пройти», – добавил он.

Также президент сообщил, что в течение двух недель Украина получит первый быстрый транш.

Кроме того он сообщил, что обсуждался вопрос реструктуризации внешнего долга Украины.

По словам главы государства, в каждом разговоре с представителями МВФ он призывает увеличить финансовую поддержку Украины.

«Важным для меня во всех звонках с МВФ было договориться об увеличении и получить для Украины в два раза больше денег. О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили. Я еще не получил ответа», – заявил Зеленский.