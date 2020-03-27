На блокпостах Мариуполя появилась температурная полиция (Видео)

В связи с введением чрезвычайной ситуации, на въезде в Мариуполь полиция проводит температурный скрининг всем водителям и пассажирам. Проверка длится несколько секунд дистанционными термометрами, поэтому дополнительных задержек нет.

«Такие мероприятия будут проводиться на пяти стационарных блокпостах, граничащих с другими регионами. То есть, это Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Луганская области. Затем будут раздаваться на все внутренние блокпосты, которые расположены на территории Донецкой области», – рассказал начальник отдела Главного управления Нацполиции в Донецкой области Василий Шурда.

Тем, у кого повышенная температура, необходимо подписать информированное согласие. Затем данные передают в медицинские учреждения. Так, сегодня утром, 27 марта, водителя с повышенной температурой, который ехал из Запорожской области, обнаружили на Мангушском блокпосту.

«Делается это исключительно для того, чтобы обеспечить своевременную качественную самоизоляцию тех лиц, которые попадают в наш город с симптомами инфекции. А также людей, которые попадают к нам, прибыв из-за рубежа», – рассказал заместитель городского головы Аркадий Мешков.

Как отмечают правоохранители, ежедневно количество людей, пересекающих блокпосты, уменьшается. Вчера, 26 марта, по всей области проверили немного меньше двух тысяч водителей и пассажиров.

Источник: ТК «Сигма»