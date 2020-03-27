Считаем по-новому: Сколько пассажиров теперь пускают в транспорт Мариуполя (Видео)

В Мариуполе, согласно решению правительства, число пассажиров, перевозимых в коммунальном транспорте одновременно – изменилось. А с завтрашнего дня, 28 марта, без масок в транспорт не будут пускать.

Так, изменения предусматривают, что в маршрутках города будут перевозить до 10 человек, в коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 15 пассажиров, в автобусах-гармошках – 19. Число пассажиров считают кондукторы. Большинство мариупольцев выстраиваются в очереди и ждут транспорт столько, сколько надо.

Также, за соблюдением норм продолжают следить правоохранители и специалисты «Укртрансбезпеки». Еще проверяют, есть ли у экипажей маски и дезинфицируют ли салоны транспорта.

«В Мариуполе за все это время составлено 2 протокола (за нарушения карантинных правил, – ред.). Это частные перевозчики, Но для того количества транспортных средств и перевозчиков, которые есть, это очень маленький процент. Водителям, кондукторам не выдавались средства индивидуальной защиты», – отметил специалист отдела контроля управления «Укртрансбезпеки» Олег Сидоренко.

Средства защиты нужны и пассажирам. С завтрашнего дня без масок в транспорт Мариуполя не пустят. «В первый день предупреждаем, а дальше будем контроль усиливать, чтобы пассажиры находились в транспортном средстве в маске. Не все прислушались к просьбе оставаться больше дома», – акцентировал директор Департамента транспорта и связи Василий Клат.

Чиновники напоминают, ограничения нужны, чтобы не допустить распространения коронавируса в Мариуполе.

Источник: ТК «Сигма»