Карантин: Маломобильные жители отдаленного села остались без лекарств и продуктов (Фото)



Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» доставили в село Никифоровка (Донецкая обл.) лекарства и продукты одиноким людям. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной миссии.

«На горячую линию гуманитарного центра Пролиска – Часов Яр, работающего поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні, за помощью обратился социальный работник Соледарской ОТГ. Женщина рассказала, что после введения карантина прекратилось движение общественного транспорта и теперь социальные работники не могут самостоятельно добраться к некоторым подопечным. Пока представители ОТГ продумывают варианты, как в таких условиях обслуживать одиноких людей, соцработник попросила помочь с доставкой лекарств и продуктов в отдаленные населенные пункты», – говорится в сообщении.

Так, по ее словам, в селе Никифоровка проживают семь одиноких маломобильных пенсионеров и людей с инвалидностью, которые нуждаются в помощи.

Сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Часов Яр закупили все необходимое по предоставленным спискам и отвезли одиноким жителям Никифоровки лекарства, продукты и средства личной гигиены.