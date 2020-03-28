RU
Все новости

МОЗ призывает ОГА запускать сервисы заказа лекарств онлайн: Как это работает

28.03.20 23:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Областные государственные администрации (ОГА) запускают сервисы заказ лекарств онлайн. Об этом сообщает Минздрав Украины.

«В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без необходимости не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для приобретения товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах.

Отмечается, что показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств.

Пилотный проект «ЛикиВдома» позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать лекарства на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать «Доставка Укрпочтой». Заказ доставляется бесплатно. Заказать лекарства можно по телефону 068 296 14 52.

«Заметим, что заказы не принимаются на медикаменты, требующих специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства», — подчеркнули в Минздраве.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк