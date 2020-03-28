МОЗ призывает ОГА запускать сервисы заказа лекарств онлайн: Как это работает

Областные государственные администрации (ОГА) запускают сервисы заказ лекарств онлайн. Об этом сообщает Минздрав Украины.

«В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без необходимости не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для приобретения товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Минздрав призывает органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких сервисов в их регионах.

Отмечается, что показателен опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала Меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств.

Пилотный проект «ЛикиВдома» позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже начал работать в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать лекарства на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать «Доставка Укрпочтой». Заказ доставляется бесплатно. Заказать лекарства можно по телефону 068 296 14 52.

«Заметим, что заказы не принимаются на медикаменты, требующих специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства», — подчеркнули в Минздраве.