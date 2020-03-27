На защиту медиков от коронавируса в Мариуполе направили 15 млн грн

В Мариуполе (Донецкая обл.) разработан четкий алгоритм действий относительно противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко сегодня, 27 марта, во время брифинга по эпидемиологической ситуации.

В частности, он рассказал о готовности медицинской сферы города. «Разработано три этапа и подготовлены клинические учреждения – на первый этап сегодня готова 81 койка, как взрослые, так и детские койки. Готова необходимая группа медикаментов, готовы врачи с точки зрения их безопасности, то есть они обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Готова необходимая группа медикаментов и разработаны протокольные решения в отношении лечения пациентов. То есть мы говорим о том, что сегодня мы категоризировали группы пациентов. Есть легкие, есть средней тяжести и тяжелые. Вот под каждую группу пациентов мы сегодня готовы противостоять коронавирусу в Мариуполе. Мы подготовили и разработали и следующие этапы развития возможной пандемии здесь, в Мариуполе, готов и второй этап развертывания ситуации, это дополнительные 200 коек», – рассказал Бойченко.

«Мы также понимаем свою ответственность перед людьми, которые будут стоять на фронте борьбы – это врачи, понимаем, насколько важно их защитить и дать гарантию безопасности. И сегодня только на эту позицию мы из бюджета направили необходимую группу средств индивидуальной защиты, которые приобретаются – в объеме 15 миллионов гривен», – отметил мэр.

Он также отметил, что предпринимаются мотивационные действия для врачей, чтобы «они понимали, что они нам нужны и важны в этой сложной жизненной ситуации, в которой мы оказались».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе состояние заболевшего коронавирусом COVID-19 мужчины удовлетворительное, он находится на лечении.