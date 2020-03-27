Угрожают забить поголовье: Фермеры Луганщины терпят убытки из-за закрытия рынков (Видео)

На Луганщине фермеры угрожают забить поголовье скота из-за отсутствия возможности торговать на рынках. Для многих семей продажа мяса и молока едва ли не единственная возможность заработать средства. Куда сбывать товар в условиях карантина – не знают.

Так, по словам фермера из села Новая Астрахань (Кременской р-н) – Рафика, карантин останавливает его ферму. Рестораны отказались от баранины. Поголовье животных перевели на кормление 1-2 раза в день вместо 3. «Надо в день матерям хотя бы полкилограмма зерна давать, чтобы ягнятам было хорошо. После этого – не хочу держать», – говорит фермер.

Мясники с рынка не стали платить мужчине и за 4 уже подготовленные туши. А еще у фермера 15 дойных коров. Спасать молоко, которое некуда девать, пока позволяет старый национальный рецепт засолки сыра и морозильные камеры. «Стоит в холодильнике, не можем продавать», – добавил Рафик.

Хозяйство расположено в 25 км от Северодонецка. Раньше продукцию сбывали на центральном рынке города. Но во время запрета – не рискуют. Полиция предупредила крестьян, что будет штрафовать.

«Думали развезти молоко по кварталам людям. Люди знают нас… Но боимся, все боятся, говорят, что штраф – 17 тыс. грн», – делится Рафик.

По его словам, сена в хозяйстве осталось на 2–3 дня. Следующую партию покупать не за что, потому что выручки не было. Хозяин вывел скот на первую зеленую траву, но ее очень мало.

Мужчина жалуется, что если пройдет еще одна неделя без продаж, то ферму придется закрывать. Впервые за 20 лет. «Осталось только одно, если так дальше продлится, придется все уничтожать. Не знаю, как жить», – говорит мужчина.

В небольших хозяйствах тоже кризис, хотя пока не такой ощутимый. В селе Боровеньки (Кременской р-н) впервые за много дней владельцы коров смогли выручить деньги за молоко. Перекупщики с закрытых городских рынков собрали заказы от постоянных покупателей. Расходы по доставке легли на селян.

«Приходится нанимать машину, чтобы везти людям, доставлять молоко. А куда девать его, все не заморозишь, все не переработаешь. Выливать?» – рассказывает продавец молока Ирина.

Как отмечает сельский голова Боровенек Елена Середа, весной продажа молока – единственный доход местных жителей. «Молоко остается… Каждый, кто с продажи молока выручает деньги, покупает за них корма для коров. Получается, если это продлится месяц-два, то смысла в содержании коров не будет…», – говорит Середа.

Молокозаводы области за 1 литр готовы выложить фермерам 6 грн. Это в 3 раза меньше, чем на рынке. Селяне отмечают, что такая стоимость не перекрывает расход на корм скоту. И как быть, не знают.

Источник: ТК «Донбасс»