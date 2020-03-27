В Мариуполе чиновники горсовета отказались от премиальных, которые перечислят социально незащищенным

В Мариуполе (Донецкая обл.) чиновники горсовета решили отказаться от своих премиальных на период три месяца, которые направят на поддержку социально незащищенной группе населения. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко сегодня, 27 марта, во время брифинга по эпидемиологической ситуации в связи в коронавирусом.

По его словам, такое решение было принято сегодня на внутреннем заседании в горсовете. «Это 6 миллионов гривен. Важно, чтобы поддержка дошла именно до тех людей, которые действительно в этом нуждаются», – сказал Бойченко.

Он также сообщил о принятии решения в отношении корректировки бюджетных ассигнований. «Мы жили в эпоху развития, думали о праздничных мероприятиях, но сегодня видим, что сейчас это уже не важно. Мы провели определенную корректировку и эти средства перераспределили и направили на поддержание медицины и сдерживание коронавирусной инфекции – это более 60 млн грн. Это только бюджет Мариуполя. Они будут направлены на закупку аппаратов ИВМ, средства защиты медиков, закупку эффективных медикаментов», – рассказал мэр.

Кроме того, по его словам, врачи определили категорию 75+, а мэрия поставила задачу социальной службе для идентификации этих людей, а это больше 30 тысяч населения Мариуполя, для которых уже в городе привезли продукты. Ими обеспечат эту категорию людей, чтобы они оставались дома.