В Украине уже 310 заболевших коронавирусом

В Украине лабораторно подтверждено уже 310 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19», – говорится в сообщении.

За сутки выявлено 92 новых случая.

Напомним, что, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине были зафиксированы 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая.