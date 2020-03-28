Сводка из зоны ООС за 27 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Талаковки – из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Водяного – из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Песок – два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из автоматического станковоого гранатомета.

Огнем подразделения Объединенных сил прекратили все вооруженные провокации противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано пять обстрелов:

рядом с Мироновским – два обстрела из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Троицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На все обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток НВФ осуществили два обстрела позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку от Красногоровки – из 120-мм миномета;

вблизи Опытного– из автоматического станкового гранатомета.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили о 10 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Зайцево, Доломитное, Широкая Балка, Спартак, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская», Вольво-центр), Старомихайловка, Коминтерново. Применялось следующее вооружение: миномет 82 мм, РПГ/СПГ, АГС , стрелковое оружие, снайпер.

В «ЛНР» заявили о двух обстрелах района села Березовское. Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.