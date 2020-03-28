ОБСЕ фиксирует резкое увеличение обстрелов на Донбассе: Где стреляют (Инфографика)

В Донецкой и Луганской областях наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 50), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 85 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северовостоку от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности больше взрывов (около 60), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от Золотое-5 (Михайловка; подконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) и к юговостоку от Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), где произошло больше половины взрывов.

