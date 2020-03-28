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В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19

28.03.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает Центр обественного здоровья Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 16 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 7 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 10 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
  • Киев – 74 случая;
  • Киевская область – 41 случай;
  • Львовская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Николаевская область – 1 случай;
  • Одесская область – 6 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ривненская область – 9 случаев (1 летальный)
  • Сумская область – 5 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 1 случай
  • Черновецкая область – 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область – 3 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 марта 2020 в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине на 20:00 27 марта лабораторно подтверждено уже 310 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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