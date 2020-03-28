В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает Центр обественного здоровья Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 10 случаев;
- Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
- Киев – 74 случая;
- Киевская область – 41 случай;
- Львовская область – 5 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Николаевская область – 1 случай;
- Одесская область – 6 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ривненская область – 9 случаев (1 летальный)
- Сумская область – 5 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 1 случай
- Черновецкая область – 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 марта 2020 в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщалось ранее, в Украине на 20:00 27 марта лабораторно подтверждено уже 310 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.