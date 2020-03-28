Операция «Капкан»: Горловка и Ясиноватая оцеплены, идут облавы

Сегодня, 28 марта, жители временно неподконтрольных украинскому правительству Горловки и Ясиноватой в социальных сетях сообщают о том, что в городах перекрыты въезды/выезды.

«Автобусников и таксистов на рейс не пустили, сказали операция "Капкан", центр рынок перекрыт. В центре ходят по домам, проверяют документы. Везде орки с белыми повязками, парами и большими группами, патруль ВК-2, менты на казарме, в полевой форме, улицы перекрыты...», – информирует сообщество Nova Gorlivka.

«Горловка. Кипиш. Отработка ментами в камуфляже и белых повязках на рукавах района УВД-ул.Изотова-центральный рынок-Шахтер-площадь Победы. Проверка документов, ходят по квартирам переписывают паспортные данные жильцов и телефоны. Похоже на учения, ну заодно и покошмарить жителей», – пишет пользователь с икнеймом E-3 AWACS.

В комментариях горловчане информацию подтверждают:

Диана: «Начиная от поселка Карла Маркса: Воробъевка, Семидорожки, 3-я больница ( в нее свозят с непонятными пневмониями) до Кочегарки на всех перекрестках стоят вооруженые патрули. Никого не пропускают, всех проверяют. Полный шмон»;

Татьяна: «Сегодня люди не приехали на смену, на завод. Не пропустили, теперь могут поставить прогул и уволить».

При этом в пабликах сторонников «ДНР» утверждается, что «в городе идет отработка сценария карантина в связи с возможным распространением вируса covid 19».

«Общественный транспорт и места крупных скоплений людей, типа рынка и прочего перекрыты. Патрули в городе. Настоятельно рекомендуем без причины не выходить на улицу, при себе иметь документы. Продолжительность операции на данный момент не разглашается», – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация в Ясиноватой.

«Ясиноватая. Будьте осторожны! В городе облава и проверки», – говорится в сообщении.