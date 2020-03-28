ЧП в Сорокино: Кувалда тяжело травмировала рабочего

Во временно неподконтрольном украинскому правительство Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) в результате падения кувалды козлового крана травмирован рабочий.

Как сообщает сегодня, 28 марта, «МЧС ЛНР», ЧП произошло в ш/у «Самсоновская-Западная».

«На технологическом полигоне, при проведении работ по демонтажу оборудования, в результате падения кувалды козлового крана травмирован рабочий ЗАО «Внешторгсервис» 1974 г.р. Пострадавший в тяжелом состоянии с ЗЧМТ и переломом лобовой кости госпитализирован в ЛРКБ», – говорится в сообщении.