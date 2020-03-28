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На Донетчине спасатели вытащили ежа из горящих камышей (Фото)

28.03.20 19:44
Фото: 06239
Фото: 06239

В Покровске (Донецкая обл.) около ставка «нулевка» горел сухой камыш. Об этом сообщила главный специалист Покровского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Дарья Соловьева, передает 06239.

Сообщение о пожаре поступило 27 марта в 9:33. Локализация пожара состоялась в 10:20, ликвидация – 11:40.

Во время тушения пожара, спасатели заметили в клубах дыма ежа.

«Ежу угрожала реальная опасность. К счастью, колючий клубок в траве заметили и уберегли животное от огня», – говорится в сообщении.

Фото: 06239

Спасатели Покровска отмечают, что с наступлением весны и потеплением, сухостой нередко воспламеняется сам по себе, но чаще всего руку к этому прикладывает именно человек. Они призывают всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах!

Помните, что пожары в экосистемах также могут повлечь тяжкие последствия:

  • неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения;
  • разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных.

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