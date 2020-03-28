Полицейские устанавливают свидетелей смертельного ДТП в Мариуполе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 марта 2020 году года примерно в 20:10 в Левобережном районе Мариуполя. В результате столкновения автомобилей погибли два человека. Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Volkswagen Jetta» произошло на перекрестке улиц Олимпийской и Станиславского.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция Донецкой области просит всех лиц, имеющих любую информацию о том, что случилось, или очевидцев, связаться со следственным отделом расследования преступлений в сфере транспорта Следственное управление ГУ НП в Донецкой области по телефону 098-073-60-73, 099-75-44-767.