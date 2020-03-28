Как долго можно «протянуть» на карантине: Жители Донбасса рассказали о жизни во время вынужденной безработицы

Не только хорошо изолировать себя от вируса, но и полноценно питаться, лечить другие болезни, покупать детям подгузники и другие товары повседневного спроса – нужно украинском на карантине. Компания Gradus провела опрос 1200 респондентов через мобильное приложение. Спросили – на время на карантина хватит финансовых ресурсов? Оказалось, что 57% могут прожить на карантине не более чем месяц, передает «Радио Свобода».

Хозяин хостела Николай Петаев из Мариуполя не имеет ни клиентов, ни доходов – говорит, что ночлег «на вынос» не предложишь, как ни старайся.

«Что касается денег, то их вообще нет, все вложили в ремонт нового хостела, мы три месяца всей семьей работали там и все деньги потратили. Надежда была только на восстановление работы, на клиентов. Чтобы дожить до конца карантина, деньги будем занимать. Запасов нет. Так что у нас минус уже давно, до конца апреля будет еще больше», – констатирует он.

Николай говорит, что отмена ЕСВ по сравнению с десятками тысяч аренды – просто капля.

Наталья, хозяйка магазина рыболовных товаров из Славянска Донецкой области говорит, что первые дни карантина чем-то напомнили ей первые дни войны в городе.

Однако, к ограничениям она относится с пониманием, магазин сразу закрыла – считает, что это также и безопасность его семьи.

У Натальи муж и двое детей, 20 и 3 лет.

«Понятно, что будем без каких-то сладостей – йогорутов, какие мы в обычной жизни покупаем, свежих фруктов. Если сейчас остановиться на том, что у меня есть дома – наверное (не дай Бог, конечно) – месяца полтора точно протянем», – говорит она.