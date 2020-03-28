Уголовное преступление: В «ДНР» будут наказывать за нарушение требований по противодействию коронавирусу

«Народный совет ДНР» сегодня, 28 марта, принял «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», передают местные интернет-издания.

Так, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. (по курсу местного банка на 20.03 2020 года от 177 тыс. 935 до 355 тыс.871 грн) или в размере заработной платы или иного дохода виновного лица за период от трех лет до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, сегодня, 28 марта, жители временно неподконтрольных украинскому правительству Горловки и Ясиноватой в социальных сетях сообщают о том, что в городах перекрыты въезды/выезды. Якобы проводятся мероприятия по отработке сценария карантина в связи с возможным распространением вируса covid 19