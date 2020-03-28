В Краматорске ночью сгорели два автомобиля (Фото)

В Краматорске ночью сгорели два автомобиля. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

«28 марта в 3:52 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Парковая в г. Краматорск Донецкой области. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС выяснили, что горят 2 легковых автомобиля. Пожарные мгновенно приступили к тушению пожара.

Пожар локализовали в 04:00 и ликвидировали в 4:12.

От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.