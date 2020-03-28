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В Краматорске ночью сгорели два автомобиля (Фото)

28.03.20 15:36
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

В Краматорске ночью сгорели два автомобиля. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

«28 марта в 3:52 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Парковая в г. Краматорск Донецкой области. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС выяснили, что горят 2 легковых автомобиля. Пожарные мгновенно приступили к тушению пожара.

Пожар локализовали в 04:00 и ликвидировали в 4:12.

От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

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