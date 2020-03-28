Кто проехать не сможет: В штабе ООС разъяснили правила пересечения границ Донбасса

Пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для лиц, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В штабе напомнили, что ограничения введены с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 8:00 28 марта введено ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил из стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для лиц, не имеющих соответствующей регистрации на территории Донецкой и Луганской областей. Так же при движении из районов проведения операции ограничено перемещение лиц, зарегистрированных и проживающих в Луганской и Донецкой областях, на территорию Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не бросать районы постоянного проживания.

Пересечение границы областей разрешено:

лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;

лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;

лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;

медицинским работникам, которые в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2;

работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;

представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;

представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, осуществляющих обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;

лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб включенных в состав ООС.

Кроме этого исключения, по отдельному решению, будут предприниматься в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов.

За дополнительной информацией обращайтесь в Call-центр Объединенных сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

«Просим отнестись с пониманием к введению указанных выше ограничений и воздержаться от поездок без крайней необходимости», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта.