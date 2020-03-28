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Обстрел позиций сил ООС из миномета калибра 120 мм зафиксировали на видео (Видео)

28.03.20 13:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 28 марта, незаконные вооруженные формирования в очередной раз совершили обстрел позиций украинских военных с применением вооружения, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, противник открыл огонь в сторону наших опорных пунктов. С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин из миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения из состава операции Объединенных сил дали вооруженным НВФ жесткий ответ из вооружения БМП-2. Потери противника уточняются.

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