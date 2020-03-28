В Славянске погиб полуторагодовалый ребенок

В Славянске (Донецкая обл.) мальчик погиб в результате падения из окна пятого этажа. В этот момент мать находилась дома. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Трагедия произошла вчера, 27 марта, около 17:45 в переулке Виноградном.

Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали «скорую помощь» и полицию.

На месте происшествия правоохранители установили, что мальчик в возрасте полтора года выпал из квартиры на 5 этаже.

По данному факту Славянским отделом полиции отрыто уголовное производство с предварительной квалификацией по п. 2 ч. 2 ст. 115 (с пометкой «несчастный случай») и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Уважаемые взрослые! Не оставляйте окна открытыми если в доме есть маленький ребенок. Не позволяйте детям играть на подоконнике и должным образом ухаживайте за малышами», – призвали в полиции.