Наев снова назначен командующим Объединенными силами

Указом президента №127 / 2020 Сергей Наев назначен командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован сегодня, 28 марта, на сайте президента.

«Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины», – говорится в указе от 27 марта.

Отдельным указом Сергей Корнейчук назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

А Руслан Хомчак главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Сергей Наев уже был командующим ОС его назначал тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. В мае 2019 года его освободили от должности.