ОБСЕ зафиксировала активную радиолокационную станцию недалеко от Донецка

Наблюдатели Специальной мониоринговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали боевые бронированные машины, в частности в жилых кварталах и возле них, в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 25 марта БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал боевую машину пехоты (БМП-1) на участке между передовыми позициями Вооруженных сил Украины возле Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) и передовыми позициями вооруженных формирований вблизи Голубовского (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска).

В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь зафиксировал активную радиолокационную станцию (1РЛ134 «Дунай») и радиостанцию (Р-161-A2M) возле Вербовой Балки (неподконтрольный правительству, 28 км к юго-востоку от Донецка).

26 марта на восточной окраине Попасной, наблюдатели видели мини-БПЛА (по оценке, модель «Mavic»), который пролетал примерно в 3–5 м от патруля СММ.