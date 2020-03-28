В Волновахе привлекают к ответственности мужчину, который распространил фейк о коронавирусе

В Волновахе (Донецкая обл.) на своей странице в социальной сети 33-летний мужчина распространил ложную информацию о том, что в общественном транспорте пассажиры избили человека, который кашлял. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Мужчина объяснил, что, не проверил информацию и не подумав о возможных последствиях, опубликовал фейк не только у себя на странице, но и в местных информационных группах социальной сети.

Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

В отношении нарушителя полицейские составили и направили в суд административный протокол по ст.173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

В полиции призвали жителей области не использовать непроверенную информацию.

Обо всех случаях распространения ложной информации Вы можете сообщать в киберполицию: