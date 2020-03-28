Из Греции через РФ в Луганск: На Луганщине задержали нарушительницу режима карантина

В пункте пропуска «Меловое» на Луганщине задержали женщину, которая оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает Восточное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что 44-летняя гражданка Украины прибыла на пункт пропуска для выезда в Российскую Федерацию.

Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт в Борисполе, где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыли в пункт пропуска «Меловое» для пересечения государственной границы.

Украинка пояснила, что направлялась в оккупированный Луганск чтобы навестить свою дочь и не помнит, чтобы что-то подписывала во время прибытия в Украину.

О выявленном правонарушении пограничники сообщили работникам Национальной полиции которые составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Дальнейшую судьбу будет решать суд.

Также пограничники разъяснили гражданке, которая пыталась попасть в Луганск, порядок следования на оккупированную территорию Донбасса и ответственность за нарушение этого порядка.