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ДФС запущена: Жители прифронтовой Авдеевки и поселков получат воду

28.03.20 15:11

Сегодня, 28 марта, в 12:00 запущена в работу Донецкая фильтровальная станция. Об этос сообщает КП «Компания "Вода Донбасса"».

После выполнения технологических мероприятий (промывание резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее – в другие населенные пункты (частично Донецк, Верхнеторецкое, Васильевка)», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 марта Донецкая фильтровальная станция остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ рассказали о ситуации с Донецкой фильтровальной станцией (ДФС).

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