Вводить чрезвычайное положение сегодня нет необходимости, – Яценюк

Вводить в Украине чрезвычайное положение сегодня нет необходимости. Карантин и чрезвычайная ситуация имеют более чем достаточно инструментов для сдерживания распространения пандемии. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Большое интервью» на телеканале «Украина 24».

«Отличие чрезвычайного положения от нынешнего состояния в том, что при ЧП ограничивается целый ряд прав и свобод граждан дополнительно к тем ограничениям, которые сегодня есть. Потому что карантин и так ограничивает передвижения», – сказал он.

Кроме того, во время чрезвычайного положения государство фактически получает право управлять частным сектором: «Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях».

С политической точки зрения чрезвычайное положение «только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей. Это не помогает ни в борьбе с пандемией, ни экономике».

Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы. Однако при возвращении граждан была упущена обсервация и реальный карантин для тех, кто вернулись. Только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19: «Конечно, в первую очередь не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать».