Дефолт – это экономический и политический крах для Украины, – Яценюк

Без программы Международного валютного фонда Украину ждет дефолт. Это экономический и политический крах. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Большое интервью» на телеканале «Украина 24».

По его данным, с 20 февраля до 20 марта впервые за долгое время было зафиксировано большее количество людей, которые приехали в Украину, чем тех, кто уехал.

«Приехала значительное количество людей, не имеющих здесь работы, и которые, потеряв работу в Европе, потеряли возможность пересылать в Украину и 12 млрд долл., которые мы получали в год от людей, которые работают за рубежом», – подчеркнул Яценюк.

Это, по его словам, повлияет и на потребительский рынок внутри страны, и на стабильность валютного курса.

Кроме безработицы, одним из главных рисков Яценюк назвал падение экономики: «Это уже факт, падение экономики будет. Размер падения будет зависеть только от антикризисных мер, в том числе глобальных».

Еще один риск – падение курса национальной валюты и, как следствие – рост цен: «Если будет объявлен дефолт, я не знаю, какой будет курс гривны. Эксперты говорят о 35-40 грн за долл. Я позволю себе с ними не согласиться. Потому что после объявления дефолта в других странах было и 200, и 300% удешевления национальной валюты».

«Если падает стоимость национальной денежной единицы, начинают расти цены в том числе. Цены так же будут галопирующие», – добавил он.

«Когда появляются эти элементы – падение экономики, курс, рост цен, безработица – это за собой влечет падение доходов государственного бюджета. А это уже спираль», – сказал политик.

После достижения договоренностей Украина сможет получить первый транш МВФ в размере 2-2,5 млрд долл. непосредственно в бюджет. После этого у государства появится возможность получить 500 млн от Европейского Союза, которые привязаны к программе с Международным валютным фондом. А также 1 млрд долл. – от Всемирного банка: «С миру по нитке – бедному рубашка. 4 миллиарда, в принципе, – это очень большая сумма. Плюс это серьезный сигнал для инвесторов, и повышает шансы разместиться на внешних рынках», – считает Яцкеюк.

Отвечая на вопрос относительно законодательства, которое необходимо принять в рамках сотрудничества с МВФ, Арсений Яценюк подчеркнул: «Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы парламент проголосовал за изменения в банковское законодательство. Ни одной. Там нет дискуссии. Идите и голосуйте».

Яценюк отмечает, что одновременно с программой МВФ необходимо начать процесс реструктуризации долгов, как сделало его правительство в 20015 году. «Мы были с программой МВФ, получали средства, и мы провели реструктуризацию внешней задолженности. Да, это делалось в кооперации с Международным валютным фондом. Да, это были очень сложные переговоры. Но я публично призвал правительство: нам надо думать не только о 2020 годе. Я не знаю, когда закончится кризис. Я знаю о большой долговой нагрузке. Я бы шел по пути подписания программы и новой реструктуризации», – заключил он.