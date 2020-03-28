В штабе ООС сообщили об обстрелах, ранены двое военных. В «ДНР» заявили о гибели мирной жительницы

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями украинских позиций на Донбассе ранены двое военнослужащих. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что НВФ вели обстрелы у населенного пункта Шумы (Донецкая обл), использовали при этом стрелковое оружие.

«Вследствие обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое», – говорится в сообщении.

Также, рядом с селом Хутор Вольный (Луганская обл.), украинские позиции обстрелял вражеский снайпер. В результате обстрела военный ООС получил ранения средней тяжести.

При этом в «ДНР» заявили, что под обстрел из крупнокалиберного и стрелкового оружия попала Старомихайловка.

В результате обстрела несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 г.р., проживающая по адресу ул. Краснофлотская, д. 37.