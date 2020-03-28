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В Мариуполе на взятке задержали рыбинспектора

28.03.20 20:39
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В Донецкой области главный государственный инспектор рыбного хозяйства задержан во время получения очередной взятки. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в период с октября 2019 года по март 2020 года главный государственный инспектор наладил преступную схему «откатов» от рыбаков Мариуполя за непривлечение их к административной ответственности (ст. 85 КоАП) за незаконный вылов рыбы на Кальчевском водохранилище.

При получении очередного взятки, 27 марта, должностное лицо разоблачено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом связано с ее вымогательством) УК Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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