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На Луганщине введен режим«Красный»: С чем это связано

28.03.20 16:13
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В Луганской области установлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 28 марта, сообщил руководитель областной администрации Сергей Гайдай

«Вызов, которому мы противодействуем сегодня, требует такой степени совместных и сплоченных действий, которые мы не использовали никогда! С 25 марта в области установлен режим чрезвычайной ситуации, а отныне вводится режим пребывания «Красный». Это связано с необходимостью обезопасить наших военных», – пояснил он.

Консультации и разъяснения по получению разрешений на въезд / выезд в Луганской области:

  • В рабочие дни: с 9 до 18 часов по телефону: 095-82-42-143
  • Круглосуточно: 096-29-85-100

Как сообщалось ранее, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта. В штабе ООС рассказали, кто получил право проезда.

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