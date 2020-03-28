У жителя Луганска подтвержден случай заболевания COVID-19

По информации ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», по состоянию на 10:00 28 марта в области подтвержден второй случай заболевания COVID-19.

Больной изолирован в бокс инфекционного отделения. Он находится под наблюдением медицинских работников с соблюдением всех необходимых норм. Заболевание протекает в легкой форме.

Это 31-летний житель Луганщины, который живет на временно оккупированной территории. Прибыл на подконтрольную Украины территорию из Польши. Его госпитализация проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

Все контактные лица выявлены и находятся в самоизоляции. За ними установлен контроль с медико-санитарным надзором.