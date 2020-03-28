Земля – это не просто товар, а общенациональный невозобновимый актив, – Яценюк

Для введения рынка земли необходимо установить ограничения права собственности на землю в одни руки, установить минимальную цену на землю и гарантировать ее целевое использование. Такое мнение в программе «Большое интервью» на телеканале «Украина 24» высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Земля – это не просто товар, а общенациональный невозобновимый актив. Ты не можешь иметь больше земли, чем ты ее имеешь. К большому сожалению, ты можешь ее иметь только меньше вследствие российской военной агрессии по отношению к Украине. Это факт, который уже состоялся», – сказал политик.

Он назвал введение рынка земли «чрезвычайно сложным общественно-политическим вопросам»: «Некорректно говорить, что земля – это просто товар. При том, что я в принципе рыночник, я выступаю за рынок земли, и это моя последовательная позиция в течение 15 лет. Только дьявол всегда в деталях».

Яценюк отметил, что необходимо ограничить право собственности на землю в одни руки. Для установления этого объема необходимо найти консенсус с фермерами, чтобы не допустить уничтожения фермерских хозяйств: «Фермерство – не экономическая категория. Фермерство – это было частью украинской души, поэтому сталинский режим боролся с селом в Украине. Там была настоящая Украина. Она сегодня, возможно, несколько иная, но она там живет. Поэтому власть должна прийти к этому вопросу четко, консенсусно с теми людьми, которые работают на земле».

Кроме того, необходимо установить минимальную цену на землю. Яценюк напомнил, что на посту премьер-министра, чтобы понять минимальную цену на землю, обращался к правительству и парламенту продать 10% от общего объема государственных земель на публичном прозрачном аукционе, чтобы эта земля обрабатывалась исключительно для сельскохозяйственного назначения «Мы бы тогда увидели реальную стоимость земли. Но тогда мне не дали этого сделать. А сегодня совсем другая глобальная конъюнктура. Кто может определить реальную цену на землю?», – сказал Арсений Яценюк, отметив, что в Чехии минимальную стоимость земли определяет государственный агент, который покупает и продает землю.

Еще одним необходимым шагом является обеспечение целевого характера использования земли: «Если вы купили землю, вы должны ее обрабатывать, и мы должны получать урожай. Если вы это не делаете, земля должна быть возвращена обратно, государство вправе ее принудительно выкупить».